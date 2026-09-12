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Иран показал поражение американского безэкипажного парусника Saildrone Explorer

Иран показал поражение американского безэкипажного парусника Saildrone Explorer

КСИР показал видео, на котором запечатлено поражение беэкипажного парусника Saildrone Explorer ВМС США, использовавшегося для ведения разведки вблизи Ормузского пролива.

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