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"Две машины всмятку": жесткое ДТП сейчас на крупной дороге Приморья - видео

"Две машины всмятку": жесткое ДТП сейчас на крупной дороге Приморья - видео

Жители Приморья рассказали о жестком ДТП, которое сейчас произошло на крупной дороге в Уссурийске. Так, на оживленном перекрестке произошло серьезное лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

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