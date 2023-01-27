Военное обозрение

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Современная Россия: мучительные поиски патриотизма

Современная Россия: мучительные поиски патриотизма

Коллаж кадров советского фильма «Сказка о Мальчише-Кибальчише» (1964 г.) Фронтмены-трюкачи Идея данной статьи у меня появилась в первые минуты нового 2023 года, когда в эфире «Первого канала» я увидел некоего исполнителя с псевдонимом «Шаман», точнее даже – Shaman (Я.

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