Современная Россия: мучительные поиски патриотизма

Коллаж кадров советского фильма «Сказка о Мальчише-Кибальчише» (1964 г.) Фронтмены-трюкачи Идея данной статьи у меня появилась в первые минуты нового 2023 года, когда в эфире «Первого канала» я увидел некоего исполнителя с псевдонимом «Шаман», точнее даже – Shaman (Я.