2 нанометра для флагманских смартфонов нового поколения. Представлена MediaTek Dimensity 9600 Pro — самая мощная платформа компании

Теперь ход за Qualcomm MediaTek официально представила флагманскую однокристальную систему Dimensity 9600 Pro, которая станет основой нового поколения флагманов на Android.
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