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«Промес — лучший легионер в РПЛ». Каррера о хавбеке «Спартака»

Массимо Каррера назвал хавбека «Спартака» Квинси Промеса лучшим легионером Мир РПЛ. «Промес — лучший легионер в РПЛ», — сказал экс-тренер «Спартака».

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