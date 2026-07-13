«Куда делся мужской вайб?»: туристка пожаловалась на современных мужчин

Во время отдыха девушка вспомнила случай из 2019 года, когда случайный знакомый во Вьетнаме взял на себя все расходы во время совместного отдыха: приглашал в рестораны, покупал билеты на аттракционы и, по её словам, просто хотел приятно провести время в компании.