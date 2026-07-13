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«Куда делся мужской вайб?»: туристка пожаловалась на современных мужчин

«Куда делся мужской вайб?»: туристка пожаловалась на современных мужчин

Во время отдыха девушка вспомнила случай из 2019 года, когда случайный знакомый во Вьетнаме взял на себя все расходы во время совместного отдыха: приглашал в рестораны, покупал билеты на аттракционы и, по её словам, просто хотел приятно провести время в компании.

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