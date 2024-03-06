AP: Байден проиграл малоизвестному бизнесмену на кокусах в Американском Самоа

Действующий президент США Джо Байден проиграл малоизвестному бизнесмену Джейсону Палмеру на кокусах Демократической партии в Американском Самое - не интегрированной в состав страны территории, расположенной в Тихом океан.
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