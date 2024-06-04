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С кем России можно договариваться

С кем России можно договариваться

Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения? Приходит время – и любая война заканчивается.

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