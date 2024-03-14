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Путин: время вампиров заканчивается

Путин: время вампиров заканчивается

Напомню, в 2022 году в речи на церемонии подписания договоров о вступлении ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России Владимир Владимирович открыто заявил о сатанизме на Западе как главной действующей силе.

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Евгений Попов
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