Напомню, в 2022 году в речи на церемонии подписания договоров о вступлении ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России Владимир Владимирович открыто заявил о сатанизме на Западе как главной действующей силе.
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