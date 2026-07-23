Журова: запрет фигуристам выступать под флагом РФ – попытка снизить боевой дух

Разрешение российским фигуристам выступать на международных соревнованиях – это большой прорыв, однако тот факт, что при этом им запретили выступать под родным гимном и флагом можно расценить как давление на спортсменов и попытку снизить их боевой дух.
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