ЦИТО подвел итоги участия в Международном форуме «Биопром-2026»

Фото: Центр инноваций в травматологии и ортопедии Центр инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО) Госкорпорации Ростех представил на III Международном форуме «Биопром» современные подходы к протезированию и комплексной реабилитации.
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