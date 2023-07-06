Вот ведь, мы совершенно справедливо издеваемся над американцами насчёт уровня образования большей части выпускников их школ.
Подумалось тут...
Комментарии
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Галина Дьячина
печально..такую страну СССР угрохали...
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16 час.
Н
Наталья
Все так...сатановский - умный человек, но его наши власти задвинули на обочину... как и пригожина...не ко двору со своими принципами..обидно...
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16 час.
Сергей Дмитриев
Я же ж давно предлагаю снарядить в США научную экспедицию на поиски там коммунистичных ростков (по КМ).Навскидку, там их немало, но онЕ стесняются о них говорить и гордиться. Вот и надо "открыть им глаза" . Им Хо.
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8 час.
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