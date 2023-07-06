Подумалось тут...

Все так...сатановский - умный человек, но его наши власти задвинули на обочину... как и пригожина...не ко двору со своими принципами..обидно...

Сергей Дмитриев

Я же ж давно предлагаю снарядить в США научную экспедицию на поиски там коммунистичных ростков (по КМ).Навскидку, там их немало, но онЕ стесняются о них говорить и гордиться. Вот и надо "открыть им глаза" . Им Хо.