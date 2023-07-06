Новости, события, факты

146 577 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Каулин
    Главное, чтобы им не дали возможности вернуться! Умерла, так умерла. И разговаривать отныне с ними не как с дружестве...Один день из жизн...
  • Fialka
    ну по себе то не надо судить,не все же халявщикиУкраинская блогер...
  • ИннаКолесникова
    Простые и лёгкие задания без напряга. Лайки, репосты, подписки – за это платят деньги. К самым сильным сторонам этой ...V-like.ru: зарабо...

Подумалось тут...

Подумалось тут...

 Вот ведь, мы совершенно справедливо издеваемся над американцами насчёт уровня образования большей части выпускников их школ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Дьячина
печально..такую страну СССР угрохали...
Ответить
16 час.
Н
Наталья
Все так...сатановский - умный человек, но его наши власти задвинули на обочину... как и пригожина...не ко двору со своими принципами..обидно...
Ответить
16 час.
Сергей Дмитриев
Я же ж давно предлагаю снарядить в США научную экспедицию на поиски там коммунистичных ростков (по КМ).Навскидку, там их немало, но онЕ стесняются о них говорить и гордиться. Вот и надо &quot;открыть им глаза&quot; . Им Хо.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх