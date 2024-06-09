WSJ: США и Саудовская Аравия близки к заключению оборонительного пакта

Саудовская Аравия и США продвигаются к заключению оборонительного пакта. Об этом стало известно в воскресенье, 9 июня, из источников, на которые ссылается американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
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