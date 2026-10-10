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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Подростка, раненного медведем на Алтае, могут доставить на лечение в Москву

Подростка, раненного медведем на Алтае, могут доставить на лечение в Москву

Мальчик находится без сознания, врачи диагностировали у него отек мозга Состояние 15‑летнего юноши, пострадавшего от нападения медведя в Солтонском районе Алтайского края, остается крайне тяжелым.

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