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Народная милиция ЛНР: ВСУ потеряли 46 человек и 6 БТР

ВСУ потеряли за сутки 46 человек и 6 бронетранспортёров. Об этом в пятницу сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики.

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