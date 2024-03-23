В ХМАО перенесли концерт группы «Вирус» после трагедии в «Крокусе»

В Сургуте перенесли концерт поп-дивы нулевых Ольги Лаки, солистки группы «Вирус». Выступление планировалось 23 марта, однако по причине теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» концерт проведут только 11 мая.
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