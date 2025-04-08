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Владелец «Вашингтона» назвал условие, при котором Овечкин мог покинуть команду

Владелец «Вашингтона» назвал условие, при котором Овечкин мог покинуть команду

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис вспомнил о разговоре с нападающим Александром Овечкиным. «Когда в 2021 году он подписал действующий контракт, он сказал только одну вещь: «Пообещайте мне, что у нас будет отличная команда.

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