Владелец «Вашингтона» назвал условие, при котором Овечкин мог покинуть команду

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис вспомнил о разговоре с нападающим Александром Овечкиным. «Когда в 2021 году он подписал действующий контракт, он сказал только одну вещь: «Пообещайте мне, что у нас будет отличная команда.