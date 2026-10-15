В России за последние четыре года наблюдается рост продаж антидепрессантов. Виктория Преснякова из Альянса фармацевтических ассоциаций отметила, что с 2022 года продажи удвоились, достигнув 17,95 млн упаковок к 2026 году.
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