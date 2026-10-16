В 2026 году власти Курска уже приобрели 10 квартир для детей-сирот, теперь планируют закупить ещё 24 однокомнатные квартиры через торги на площадке «Фабрикант».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- M Средства для сниж...
- КЗ Средства для сниж...
- РР «Голливудские игл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым