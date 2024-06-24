Отбивные из куриного фарша на сковороде

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Для семейного ужина можно приготовить на сковороде аппетитные, вкусные отбивные из куриного фарша, панировочных сухарей и специй.