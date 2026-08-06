Армия России ударила по складам с БПЛА и объектам инфраструктуры Украины

Российские войска продолжают теснить противника на фронтах специальной военной операции. В течение суток были поражены объекты используемым в интересах ВСУ топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, места хранения ударных беспилотников, сообщается в сводке Минобороны РФ.