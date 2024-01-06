Сборные России сыграют в турнирах развития УЕФА в 2024 году

Юниорские сборные России станут участниками турниров развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова.
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