Новая генпрокурор США Бонди распустила группу по поиску российских активов

Межведомственную группу, которая занималась розыском активов российского бизнеса за рубежом и пресечением обхода санкций против России распустила назначенная президентом США Дональдом Трампом генеральный прокурор Пэм Бонди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии