Предатель получил по заслугам. В доме Фридмана проходят обыски

АС

Алексей Сафронов

Вот беда: такие статьи, а особенно идеи пощипать ельцинское ворье совсем-совсем не приходят в голову нашему темнейшему. Не зря же чудесным образом, вор из воров, его друг-чубайсик вместо того чтоб зарабатывать кайлом в забое, на самом деле благополучно превратился в исландского экономиста. Ну и где же социальная справедливость, которую по всякому удобному случаю провозглашает ВВП?