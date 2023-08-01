Скупой платит дважды, а предатель Родины - всегда. Спокойной жизни в Лондоне у владельцев "Альфа-банка" Михаила Фридмана и Петра Авена не получается.
Предатель получил по заслугам. В доме Фридмана проходят обыски
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Алексей Сафронов
Вот беда: такие статьи, а особенно идеи пощипать ельцинское ворье совсем-совсем не приходят в голову нашему темнейшему. Не зря же чудесным образом, вор из воров, его друг-чубайсик вместо того чтоб зарабатывать кайлом в забое, на самом деле благополучно превратился в исландского экономиста. Ну и где же социальная справедливость, которую по всякому удобному случаю провозглашает ВВП?
Ответить
6 час.
Sch ai
а нету - нету нету.
Ответить
6 час.
Александр Рожков
Откупиться.
Ответить
54 мин.
Свежие комментарии