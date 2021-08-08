Мечтаю родить сына: Светлана Лобода рассказала о жизни в Европе и планах на будущее

Светлана Лобода — настоящая женщина-загадка, о личной жизни которой известно мало. Однако за последние пару лет в ней произошло много изменений, некоторые из которых Светлана раскрыла в новом интервью, рассказав о переезде и мечте о третьем ребенке.
Светлана Лобода — настоящая женщина-загадка, о личной жизни которой известно мало. Однако за последние пару лет в ней произошло много изменений, некоторые из которых Светлана раскрыла в новом интервью, рассказав о переезде и мечте о третьем ребенке.
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