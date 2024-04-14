Мигрантам больше негде работать: Дальний восток увольняет иностранцев из большинства сфер

Гарибян Сусанна

Ничего, и с этой бедой справимся! Они как тараканы заполняют дома, когда хозяева не очень чистоплотные, потом расползаются по соседним квартирам. Чтобы от таких тараканов избавиться, нужно всем вместе произвести дезинфекцию и нив коем случае не оставлять мусор в квартирах. Так и с ними, всех вон из страны, Всех, кто это организовывал- на нары с конфискацией имущества, ввести строгие законы и отменить безвизовый режим. И всё будет замечательно. А рабочих рук в России достаточно, только зарплату увеличьте людям и мафию уничтожьте в строительном бизнесе и дорожном строительстве. А начать нужно с Москвы, не понимаю зачем нужно огромный мегаполис расширять ещё больше? Одновременно уничтожая русские города и выводя из них молодёжь в Москву? Угробили льнозавод в Ельне, авиазавод в Саратове, завод химического волокна, троллейбусный завод, мясокомбинат в Энгельсе, в каждом русском городе есть такие потери. А результат- отсутствие рабочих мест в малых городах и выезд в мегаполис молодых специалистов. И самое страшное-разрушение традиционной русской семьи, где есть бабушка и дедушка, папа и мама, дети и внуки, которые живут вместе и заботятся друг о друге. И результат самый страшный- низкая рождаемость. Вот и лезут на свободные земли среднеазиатские тараканы в человеческом обличии. Менять нужно эту систему, если всем миром взяться-справимся.