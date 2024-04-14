По всей стране сейчас идут облавы, депортируют тысячи нелегалов из Средней Азии, начаты десятки уголовных дел против тех, кто незаконно помогал приезжим.
Мигрантам больше негде работать: Дальний восток увольняет иностранцев из большинства сфер
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Ничего, и с этой бедой справимся! Они как тараканы заполняют дома, когда хозяева не очень чистоплотные, потом расползаются по соседним квартирам. Чтобы от таких тараканов избавиться, нужно всем вместе произвести дезинфекцию и нив коем случае не оставлять мусор в квартирах. Так и с ними, всех вон из страны, Всех, кто это организовывал- на нары с конфискацией имущества, ввести строгие законы и отменить безвизовый режим. И всё будет замечательно. А рабочих рук в России достаточно, только зарплату увеличьте людям и мафию уничтожьте в строительном бизнесе и дорожном строительстве. А начать нужно с Москвы, не понимаю зачем нужно огромный мегаполис расширять ещё больше? Одновременно уничтожая русские города и выводя из них молодёжь в Москву? Угробили льнозавод в Ельне, авиазавод в Саратове, завод химического волокна, троллейбусный завод, мясокомбинат в Энгельсе, в каждом русском городе есть такие потери. А результат- отсутствие рабочих мест в малых городах и выезд в мегаполис молодых специалистов. И самое страшное-разрушение традиционной русской семьи, где есть бабушка и дедушка, папа и мама, дети и внуки, которые живут вместе и заботятся друг о друге. И результат самый страшный- низкая рождаемость. Вот и лезут на свободные земли среднеазиатские тараканы в человеческом обличии. Менять нужно эту систему, если всем миром взяться-справимся.
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7 час.
Ирина Трифонова
Прекратить бездумное дикое строительство жилья в Москве и Петербурге. Целые кварталы новых многоэтажных коробок необеспеченных инфраструктурой , квартиры скупаются богатыми людьми и как правило пустуют или сдаются в наем. Уже существует целый класс рантье, живущих за счет сдачи жилья. Многие из них живут за границей и даже на Украине. Москва и Петербург просто переполнены мигрантами и их женщинами в хеджабах ,с наглыми потомками
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6 час.
ТО
Терехов Олег
Не торопитесь на Дальний Восток там далеко не так как хотелосьбы. Вот на Сахалине Губеру похеру этих нерусских баранов как собак на каждом шагу. специалисты во всем бля а на самом деле кроме как баранов пасти ни хрена похоже не делали...
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1 час.
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