Театр абсурда

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«Это вам за Бузину» – миротворцами ликвидирован серый кардинал нацистов СБУ

«Это вам за Бузину» – миротворцами ликвидирован серый кардинал нацистов СБУ

Близ Киева, при боестолкновениях российских миротворцев с формированиями киевской хунты, убит каратель Донбасса Владимир Карась — родной брат главаря нацистской группировки «С14» (организация запрещена в РФ) Евгения Карася, соучредитель «С14».

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