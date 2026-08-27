Порядка 10 медведей отстрелили в Алтайском крае за прошлую неделю. Как сообщает пресс-служба регионального министерства природы, об этом рассказал замминистра природных ресурсов и экологии региона, начальник охотуправления Максим Катернюк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии