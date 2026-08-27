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10 медведей отстрелили в Алтайском крае за прошлую неделю

10 медведей отстрелили в Алтайском крае за прошлую неделю

Порядка 10 медведей отстрелили в Алтайском крае за прошлую неделю. Как сообщает пресс-служба регионального министерства природы, об этом рассказал замминистра природных ресурсов и экологии региона, начальник охотуправления Максим Катернюк.

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