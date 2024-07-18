Конфликт на Украине грозит внезапными последствиями — генерал НАТО

Чем больше затягивается конфликт на Украине, тем более непредсказуемым он становится, заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи 18 июля на форуме безопасности в городе Аспен в США.
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