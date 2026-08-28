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Metro новости

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Реконструкция теплосетей во Фрунзенском районе завершена на 2,5 месяца раньше срока

Реконструкция теплосетей во Фрунзенском районе завершена на 2,5 месяца раньше срока

Специалисты петербургского ТЭКа досрочно завершили реконструкцию тепловых сетей в трёх кварталах Фрунзенского района, ограниченных Тамбовской, Прилукской, Расстанной улицами и Лиговским проспектом, сообщили в пресс-службе Смольного.

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