Реконструкция теплосетей во Фрунзенском районе завершена на 2,5 месяца раньше срока

Специалисты петербургского ТЭКа досрочно завершили реконструкцию тепловых сетей в трёх кварталах Фрунзенского района, ограниченных Тамбовской, Прилукской, Расстанной улицами и Лиговским проспектом, сообщили в пресс-службе Смольного.
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