Жителей Тюмени предупредили о поддельных квитанциях для оплаты ЖКХ

Жителей Тюменской области предупредили о мошенниках, которые подделывают квитанции за ЖКХ. Злоумышленники направляют по электронной почте или подбрасывают в почтовый ящик фейковые платежные документы с QR-кодом, ведущим на фишинговые сайты.