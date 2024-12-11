Жителей Тюмени предупредили о поддельных квитанциях для оплаты ЖКХ

Жителей Тюменской области предупредили о мошенниках, которые подделывают квитанции за ЖКХ. Злоумышленники направляют по электронной почте или подбрасывают в почтовый ящик фейковые платежные документы с QR-кодом, ведущим на фишинговые сайты.
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