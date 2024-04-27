Мэр Екатеринбурга устроил праздник для работников метро — чтобы подбодрить. Фото

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов решил отметить 33-летие метрополитена необычно. Днем в подземке внезапно устроили концерт «Хора Турецкого», а вечером всех свободных работников (это тысячи человек) собрали в ККТ «Космос» — на главной городской площадке.