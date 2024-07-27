Минниханов поручил провести уборочную в срок: «Каждый погожий день на счету»

Уборочная кампания в Татарстане должна быть проведена в установленные сроки. Для этого важно обеспечить необходимое количество квалифицированных механизаторов, комбайны, настройка парка техники и сушильных комплексов на такой режим работы, заявил на совещании в Доме Правительства РТ Раис республики Рустам Минниханов.
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