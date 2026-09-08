8 сентября. После перемирия: Киев под баллистикой — Россия вернулась к отработанной схеме ударов

За последние сутки Украина получила крупный комбинированный удар, но по масштабам он скорее вернул нас к той интенсивности, которая до объявления перемирия уже была стандартной: десятки ракет, несколько волн БПЛА, КАБы и работа сразу по нескольким областям.
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