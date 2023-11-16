Муж устроил сюрприз на день рождения – привел толпу своей родни: «А что, ты не рада?»— Ночью накануне моего дня рождения сын почти не спал, ну и я, разумеется, вместе с ним тоже, – рассказывает двадцатипятилетняя Раиса.