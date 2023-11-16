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Муж устроил сюрприз на день рождения – привел толпу своей родни: «А что, ты не рада?»

Муж устроил сюрприз на день рождения – привел толпу своей родни: «А что, ты не рада?»

Муж устроил сюрприз на день рождения – привел толпу своей родни: «А что, ты не рада?»— Ночью накануне моего дня рождения сын почти не спал, ну и я, разумеется, вместе с ним тоже, – рассказывает двадцатипятилетняя Раиса.

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Комментарии
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Элеонора Коган
И какой подарок муж вам приготовил?
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13 час.
Элеонора Коган
Хорош подарочек, дебильная родня, и муж - дебил,знал, что ребёнок болен и жена простужена, так родню приволок без предупреждения.
Ответить
13 час.

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