Муж устроил сюрприз на день рождения – привел толпу своей родни: «А что, ты не рада?»— Ночью накануне моего дня рождения сын почти не спал, ну и я, разумеется, вместе с ним тоже, – рассказывает двадцатипятилетняя Раиса.
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