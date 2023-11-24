Лидер ВХЛ тюменский «Рубин» проиграл первый раз за месяц

Лидер ВХЛ «Рубин» прервал свою 9-матчевую победную серию. После разгрома ханты-мансийской «Югры» со счетом 6:3, тюменские хоккеисты на домашнем льду проиграли «Омским Крыльям», команде из третьего десятка турнирной таблицы.
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