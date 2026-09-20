U.S. military says 4 'narco-terrorists' killed in strike in Caribbean

The U.S. military said that it killed four "narco-terrorists" in an airstrike strike on an alleged drug-smuggling boat in the Caribbean.
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