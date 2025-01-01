Восемь человек госпитализированы в результате ДТП в Калужской области

Сообщение о столкновении автомобилей «Ваз-2115» и Nissan Qashqai поступило в 13:40 мск. На месте ЧП работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи.