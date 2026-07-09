Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«В знак благодарности к русскому народу»...

«В знак благодарности к русскому народу»...

  Донатас Банионис в одном из интервью сказал:   "Моя любимая Вия Артмане незадолго до смерти написала духовное завещание, в котором просила крестить её по православному чину и похоронить на русском кладбище в Риге.

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