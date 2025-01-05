НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

163 подписчика

Пиоли о Роналду в «Аль-Насре»: «Легенда и перфекционист, много требует от себя и других. Живет для команды, помогает и дает советы. Он думает о тысяче официальных голов и забьет их»

О Роналду «Если я приезжаю на полчаса раньше, он там еще на 25 минут раньше. Он всегда первым садится в автобус.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх