Работа единого фронта КПК прозрачна и открыта -- чиновник

Пекин, 26 августа /Синьхуа/ -- Работа единого фронта КПК прозрачна и открыта, заявил в четверг заместитель заведующего Отделом единого фронта ЦК КПК Сюй Юшэн на пресс-конференции, отвергая называемое некоторыми враждебными силами "проникновение".