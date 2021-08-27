Китай

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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Работа единого фронта КПК прозрачна и открыта -- чиновник

Пекин, 26 августа /Синьхуа/ -- Работа единого фронта КПК прозрачна и открыта, заявил в четверг заместитель заведующего Отделом единого фронта ЦК КПК Сюй Юшэн на пресс-конференции, отвергая называемое некоторыми враждебными силами "проникновение".

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