На уборку улиц Архангельска от снега вышло 47 единиц техники

Коммунальные службы столицы Поморья работают в штатном режимеНа устранение последствий снегопада и содержание улично-дорожной сети столицы Поморья Мезенское дорожное управление в ночь с 8 на 9 января задействовало 47 единиц техники.
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