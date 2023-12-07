Юки Цунода протестировал классический болид Формулы 2

Honda Racing GlobalЯпонская марка Honda по окончании гоночного сезона традиционно проводит в Японии мероприятие Honda Racing Thanks Day, на котором собирает ведущих гонщиков из всех серий, где представлен бренд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии