Атака на Тарханкут: ПВО отразила удар по газовому месторождению в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 марта, ФедералПресс. Вечером в воскресенье российские средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских дронов на газоконденсатное месторождение в районе мыса Тарханкут в Крыму.
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