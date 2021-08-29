Рогозин рассказал, почему война будущего начнется в космосе

Газета.ruПолитикаРогозин рассказал, почему война будущего начнется в космосеВоенный конфликт в космосе может начаться с уничтожения противником орбитальной группировки, сказал в интервью "Газете.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛНу вот что бы человеку не делать лишь бы только сказки рассказывать и песни петь... Вот житуха Роскосмос разворовывается а ему все по одному месту.... И вот такие рубят бабло ни за что не нес ответственности ведя отрасль к развалу.....ВСВениамин СтарыйКогда уже этого профессионального болтуна заменят компетентным специалистом?Комментировать
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