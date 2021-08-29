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Рогозин рассказал, почему война будущего начнется в космосе

Рогозин рассказал, почему война будущего начнется в космосе

Военный конфликт в космосе может начаться с уничтожения противником орбитальной группировки, сказал в интервью "Газете.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну вот что бы человеку не делать лишь бы только сказки рассказывать и песни петь... Вот житуха Роскосмос разворовывается а ему все по одному месту.... И вот такие рубят бабло ни за что не нес ответственности ведя отрасль к развалу.....
Вениамин Старый
Когда уже этого профессионального болтуна заменят компетентным специалистом?

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