Магаданца осудили за призывы к насилию в отношении русских

Магаданский суд приговорил местного жителя к 2 годам лишения свободы за призывы к насилию в отношении русских с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-служба УФСБ России по региону .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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