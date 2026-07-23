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Sideways move with a bullish bias

Sideways move with a bullish bias

Sideways move with a bullish bias E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! DanGramza The daily chart of the S&P 500 implies a structure that is waiting for new information to respond to which keeps us in the sideways move but the bias for the overall structure is for movement to the upside.

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