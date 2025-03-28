Вячеслав Моше Кантор: возможна ли победа над террором и как её одержать

Угроза, которую представляет собой для цивилизованного общества терроризм, не угасает с годами и десятилетиями, убеждён международный общественный деятель и эксперт по вопросам безопасности Вячеслав Моше Кантор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии