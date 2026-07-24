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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кечинов об участии «Спартака» в чемпионской гонке: «Время настало. Во втором круге прошлого сезона не уступали ни «Краснодару», ни «Зениту», а в каких-то матчах превосходили»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что команда способна побороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ .

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