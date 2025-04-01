Российская молодежь постареет: в Минздраве решили продлить молодость до 44 лет – повысят ли пенсионный возраст?

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Sergey Ivanov

Если власть собирается провернуть этот трюк для того, чтобы повысить пенсионный возраст- то возникает вопрос: -Зачем так сложно? Подсказываю для наших власть (но не совесть) имущих: Протащите через ЕР и думу закон, по которому дети обязаны содержать родителей (да вроде как есть уже такой...). Тема благодатнейшая! Потому, что тогда власть может вообще не платить пенсии! Логика простая: -У тебя есть дети?- вот пусть они тебя и кормят! А государство вам ничего не должно!