БлокнотРУ Глава Минздрава России Михаил Мурашко поддержал увеличение возраста молодежи до 44 лет.
Российская молодежь постареет: в Минздраве решили продлить молодость до 44 лет – повысят ли пенсионный возраст?
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Призыв будет до 65 лет, а пенсия в 100 лет.
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9 час.
М
ММ
100 летним пенсионерам пенсию по миллиону...
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8 час.
SI
Sergey Ivanov
Если власть собирается провернуть этот трюк для того, чтобы повысить пенсионный возраст- то возникает вопрос: -Зачем так сложно? Подсказываю для наших власть (но не совесть) имущих: Протащите через ЕР и думу закон, по которому дети обязаны содержать родителей (да вроде как есть уже такой...). Тема благодатнейшая! Потому, что тогда власть может вообще не платить пенсии! Логика простая: -У тебя есть дети?- вот пусть они тебя и кормят! А государство вам ничего не должно!
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7 час.
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